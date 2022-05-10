Ташкент, 10 мая, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В столице Узбекистана 11−12 мая состоится Форум народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает МИД Узбекистана.

Mil.ru Флаги ШОС

Форум пройдет под девизом «Народная дипломатия — взаимопонимание во имя развития».

МИД Узбекистана подчеркивает, что мероприятие будет проведено по инициативе узбекского председательства в ШОС.

«На форуме ожидается участие более 120 участников, представляющих парламенты стран ШОС, международных организаций, НПО, а также научно-аналитических центров», говорится в сообщении.

Сообщается, что с приветственными обращениями к участникам форума выступят председатель Сената Республики Узбекистана Танзила Нарбаева, заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, председатель Китайского комитета ШОС по добрососедству дружбе и сотрудничеству Шэнь Юэюэ и и.о. министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимир Норов.

«В ходе двух пленарных заседаний — «Роль народной дипломатии в международном сотрудничестве» и «Народная дипломатия — важный элемент современного межгосударственного общения: опыт государств-членов ШОС» — участники обсудят пути эффективного использования инструментов народной дипломатии в целях укрепления многогранных связей между странами «семьи ШОС», говорится в сообщении.

По итогам форума планируется принято Ташкентского коммюнике народной дипломатии ШОС.