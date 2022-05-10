Берёзовский, Свердловская область, 10 мая, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В посёлке Безречный недалеко от Екатеринбурга загорелось шесть частных домов. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

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Посёлок находится в Берёзовском городском округе. Сообщение о возгорании пожарные получили 10 мая. Идёт борьба с огнём. К ней привлечены 48 человек и 12 единиц техники.

Быстрому распространению пламени способствуют сильные порывы ветра. Сведений о пострадавших в МЧС пока не поступало.