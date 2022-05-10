Москва, 10 мая, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Сообщения американского агентства Bloomberg об ожидаемом якобы возможном падении ВВП России на 12% являются не соответствующими действительности. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба российского Минфина.

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«Информация о возможном падении ВВП России по итогам 2022 года до 12%, опубликованная Bloomberg, не соответствует действительности», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом отмечается, что подготовка официальных макроэкономических прогнозов не входит в полномочия ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ABC News со ссылкой на Федеральную резервную систему США сообщило, что на данный момент наиболее серьезными угрозами, которые стоят перед финансовой системой мира, являются кризис на Украине и растущая инфляция.