Вашингтон, 10 мая, 2022, 11:12 — ИА Регнум. На данный момент наиболее серьезными угрозами, которые стоят перед финансовой системой мира, являются кризис на Украине и растущая инфляция. Об этом мая пишет ABC News со ссылкой на Федеральную резервную систему США.

Kurtis Garbutt Логотип ФРС США

«ФРС больше не рассматривает пандемию коронавируса как самую большую угрозу… Ее заменили конфликт на Украине и рекордная инфляция», — говорится в статье.

Кроме того, отмечается, что именно конфликт на Украине стал причиной роста экономической неопределенности в мире.

«Дальнейшие неблагоприятные сюрпризы в отношении инфляции и процентных ставок, особенно если они сопровождаются спадом экономической активности, могут негативно повлиять на финансовую систему», — также указывается в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что введение Евросоюзом эмбарго на нефть из РФ является вопросом нескольких дней.