Вашингтон, 10 мая, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Почти до конца текущего месяца должно хватить уже выделенных властями США на военную помощь киевскому режиму средств, однако американскому Конгрессу необходимо как можно быстрее одобрить новый запрос. Об этом 9 мая заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Secretary of Defense Public Affairs Джон Кирби

Как указал представитель минобороны США, Пентагон призывает американский Конгресс максимально возможно быстро одобрить дополнительный запрос президента США Джо Байдена по помощи Киеву для того, чтобы таковая поставлялась в непрерывном режиме.

«Я думаю, что того, что у нас осталось, будет достаточно для большей части этого месяца», — отметил Кирби.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу подписал президент США Джо Байден.