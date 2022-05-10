Москва, 10 мая, 2022, 08:42 — ИА Регнум. На данный момент зарубежные компании, производящие продукцию, которая попала в список параллельного импорта, не обращались с просьбой об исключении их из такого перечня. Об этом 10 мая рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

(сс) Сергей Крестов Денис Мантуров

«Из тех, кто уже в списке, пока нет», — приводит его слова РИА Новости в ответ на вопрос о том, просили ли такие компании ведомство исключить их из перечня.

При этом глава Минпромторга напомнил, что иностранные компании будут исключать из этого списка по мере того, как они будут принимать решение о возобновлении своей деятельности в России или снова начнут поставлять на российский рынок свою продукцию.

«Мы готовы оперативно реагировать», — подчеркнул Мантуров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ФРГ и Катар столкнулись с трудностями во время переговоров о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ)