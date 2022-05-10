Пекин, , 07:28 — REGNUM Завершена стыковка грузового корабля «Тяньчжоу-4» с посещаемой китайской орбитальной станцией «Тяньгун». 10 мая об этом сообщает газета China Daily.

Космический грузовик Тяньчжоу Chinaspaceflight.com

Ракета-носитель «Чанчжэн-7» с грузовым кораблём стартовала несколькими часами ранее с космодрома Вэньчан на юге Китая. Стыковка грузового корабля с орбитальной станцией была выполнена в автоматическом режиме.

«Тяньчжоу-4» доставил на станцию более 6 тонн полезной нагрузки. Доставленное кораблём оборудование, запасы топлива, воды и другие материалы будут использоваться для обеспечения нужд следующей экспедиции, которая прибудет на станцию на корабле «Шэньчжоу-14».

Китай запустил базовый модуль «Тяньхэ» национальной орбитальной станции в апреле 2021 года. Позже станцию посетили два экипажа, последний из которых пробыл на орбите шесть месяцев. Эта миссия стала самым продолжительным космическим полётом китайских космонавтов.

Планируется, что строительство китайской орбитальной станции «Тяньгун» будет завершено в 2022 году. С базовым модулем будут состыкованы экспериментальные модули «Вэньтянь» и «Мэнтянь».

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