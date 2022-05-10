Вашингтон, 10 мая, 2022, 06:59 — ИА Регнум. Страны Запада не захотели слушать справедливые и обоснованные требования России о гарантиях безопасности, поэтому решительные действия российской стороны по защите от внешних вызовов были вынужденной и своевременной мерой. Такое заявление сделал 9 мая посол России в США Анатолий Антонов по случаю торжественного приема в честь Дня Победы.

Mil.ru Анатолий Антонов

По словам российского дипломата, Москва, столкнувшись с новым внешним вызовом безопасности в непосредственной близости от своих границ, не могла оставить Донбасс «на растерзание неонацистов». Поэтому действия российской стороны были вынужденной и своевременной мерой, предпринятой с целью нанести упреждающий удар агрессии.

«Защита Отечества остаётся важнейшей задачей для нас. Так и сейчас, когда Россия столкнулась с очередным внешним вызовом безопасности непосредственно у своих рубежей. Наши воины, наследники доблестного поколения победителей в Великой Отечественной войне, сражаются за родину и благополучие сограждан», — отметил Антонов.

Кроме того, российский дипломат напомнил, что Россия всегда придерживалась политики создания системы равной и неделимой безопасности, но требования Москвы, справедливые и обоснованные, на Западе услышаны не были.

Антонов также рассказал об отказе властей США четырём американским ветеранам в возможности посетить Россию для участия в праздничных мероприятиях, посвящённых празднику Победы в Великой Отечественной войне.

Посол России отметил, что Россия — великая страна с тысячелетней историей и её народ не удастся сломить никому.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол РФ в Вашингтоне Антонов заявил, что народ России не допустит возрождения нацизма.