Москва, 10 мая, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Закрытие посольств европейских стран в ответ на возможные недружественные шаги и антироссийские санкционные меры в России не планируется. Такое заявление сделал замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Это не в наших традициях. Поэтому мы считаем, что работа дипломатических представительств важна», — пояснил Грушко, отвечая на вопрос о возможности закрытия европейских диппредставительств на территории России на фоне новых недружественных шагов со стороны Запада и расширения санкционных мер.

Грушко напомнил, что не российская сторона начала дипломатическую войну и кампанию по высылке дипломатов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о решительном протесте, который выразило МИД России из-за нападения на посла РФ в Польше Сергея Андреева и срыва церемонии возложения венков на кладбище советских воинов в Варшаве.