Екатеринбург, 10 мая, 2022, 06:24 — ИА Регнум. В Свердловской области 10 мая возможен сильный ветер. Об этом по данным синоптиков сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

Кацусика Хокусай. Порыв ветра. 1823-1831

Его порывы могут достигать 20 метров в секунду. В связи с этим уральцев призывают быть предельно осторожными и внимательными и не нарушать требования пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая произошёл крупный пожар в посёлке Крутом. Распространению огня способствовал в том числе и сильный ветер.