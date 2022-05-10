Москва, 10 мая, 2022, 04:30 — ИА Регнум. Цена биткоина опустилась ниже $30 тысяч впервые с 21 июля 2021 года. Об этом свидетельствуют 10 мая данные торгов.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

По состоянию на 03:30 мск, на бирже Binance, крупнейшей по торговле криптовалютой, биткоин падал в цене на 12%, его стоимость составляла $29 972. На площадке CoinDesk стоимость криптовалюты падала до $29 988,84, но к 03:23 скорректировалась до $30 170,55.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену криптовалют по более, чем 20 торговым площадкам, цена биткоина падала до $ 30 187.

Таким образом, стоимость биткоина опустилась больше, чем в два раза ниже своего исторического максимума, который был зафиксирован в ноябре 2021 года и составлял $67 802.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению ведущего научного сотрудника базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ им. Г. В. Плеханова Натальи Мамедовой, курс биткоина по отношению к рублю будет падать, поскольку этому способствуют как экономическая, так и политическая ситуация.