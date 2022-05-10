Вашингтон, 10 мая, 2022, 04:07 — ИА Регнум. Решение о продлении ещё на год односторонних санкций в отношении Сирии принял президент США Джозеф Байден. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

В частности, сохраняются в силе ограничительные меры, введённые в период с 2004 по 2012 год. Санкциями предусмотрена блокировка активов ряда физических и юридических лиц, находящихся под юрисдикцией США, и запрет на экспорт некоторых категорий американских товаров и услуг в Сирию.

В документе утверждается, что действия руководства Сирии угрожают национальной безопасности, внешней политике и экономике США, а кроме того, власти Сирии «допускают насилие и нарушение прав человека».

Вашингтон в уведомлении призывает Дамаск и его сторонников «остановить жестокую войну против собственного народа, ввести по всей стране режим прекращения огня, обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи всем нуждающимся сирийцам и обсуждать политическое урегулирование в Сирии».

Байден продлил на год чрезвычайное положение, объявленное США в связи с действиями властей Сирии. При этом уточняется, что в дальнейшем Вашингтон будет решать вопрос о сохранении или отмене режима односторонних санкций, принимая во внимание изменения в политике и действиях правительства Сирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд отложила поездку в приграничный с Сирией регион Турции.