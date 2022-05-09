Минск, , 23:28 — REGNUM В Белоруссии за последние сутки число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 возросло на 155 и достигло 982 809. Об этом БЕЛТА сообщили 9 мая в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 982 809 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 6974.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 975 344 человека и что всего в стране было проведено13 217 569 тестов на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии выявили более 300 носителей коронавируса.