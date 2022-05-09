Вашингтон, 9 мая, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу подписал 9 мая президент США Джо Байден. Об этом сообщила помощник пресс-секретаря Белого дома Энджела Перес в соцсети Twitter.

Gage Skidmore Джо Байден

«Подписан (президентом США Джо Байденом) закон о ленд-лизе для обороны демократии Украины 2022 года», — отметила она.

Как передавало ИА REGNUM, 6 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила журналистам, что закон, упрощающий оказание военной помощи украинским властям, будет 9 мая подписан президентом США Джо Байденом.