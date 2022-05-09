Неаполь, Италия, , 21:46 — REGNUM Президент итальянского футбольного клуба «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что главный тренер основной команды Лучано Спаллетти не покинет клуб после завершения сезона.

Лучано Спаллетти Валерий Дудуш

«Спаллетти — тренер высочайшего уровня. У него есть контракт, и я всегда говорил, что это двухлетний контракт с опцией продления на третий сезон. Спаллетти останется в клубе», — цитирует Де Лаурентиса издание Football Italia.

После 36-ти сыгранных туров итальянской Серии А 2021/22 «Наполи», одержав 22 победы и набрав 73 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. Также клуб досрочно обеспечил себе участие в Лиге Чемпионов УЕФА 2022/23.