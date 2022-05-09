Ливерпуль, Великобритания, , 21:21 — REGNUM Как сообщает издание Sky Sport, мюнхенская «Бавария» намерена летом приобрести 30-летнего флангового нападающего «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане, трансферная стоимость которого, согласно данным портала transfermarkt, составляет 80 миллионов евро.

Садио Мане Екатерина Лаут

Садио Мане выступает за «Ливерпуль» с 1 июля 2016 года после перехода из «Саутгемптона» за 41,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость флангового нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Садио Мане принял участие в 32-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету сенегальского нападающего 6 (5+1) очков по системе гол+пас в двенадцати встречах.