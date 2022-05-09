Луганск, , 21:11 — REGNUM Населенный пункт Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинский солдат стреляет из миномета (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 20.30 с направления н. п. Новозвановка по н. п. Первомайск с применением миномётов 120 мм (4 мины)», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 9 мая в Народной милиции ДНР сообщили, что представители ВСУ с начала текущих суток выпустили более 180 снарядов и мин по территории ДНР.