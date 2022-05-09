Флоренция, Италия, , 21:06 — REGNUM Сегодня, 9 мая, во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» футбольный клуб «Фиорентина» в матче 36-го тура итальянской Серии А 2021/22 примет «Рому». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

ФК «Рома» Asroma.com

Стартовые составы команд:

«Фиорентина»: Пьетро Терраччано, Кристиано Бираги, Никола Миленкович, Лоренцо Венути, Игор Жулио, Джакомо Бонавентура, Альфред Дункан, Софьян Амрабат, Артур Кабрал, Нанитамо Иконе, Николас Гонсалес.

«Рома»: Руй Патрисиу, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Рик Карсдорп, Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Жордан Верету, Сержиу Оливейра, Никола Залевский, Тэмми Арбахам.

Бригада арбитров: Марко Гуида | Валерио Векки | Доменико Рокка | Шан Лука Сакки | Лука Банти.

На данный момент «Фиорентина» с семнадцатью победами и 56-ю набранными очками занимает восьмую позицию в турнирной таблице Серии А. «Рома», набрав 59 очков, располагается двумя строчками выше.