Москва, 9 мая, 2022, 20:44 — ИА Регнум. Несколько отчаянных попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный в течение последних 48 часов предприняли вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом 9 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Shao Остров Змеиный

«Украинская провокация была сорвана, — сказал он. — Противник понёс большие потери».

Конашенков добавил, что в районе Змеиного были сбиты три украинских вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолёт Ми-24, а также три украинских самолета Су-24 и один самолет Су-27. По его словам, Вооруженные силы России также сбили в воздухе 29 беспилотников ВСУ.

Кроме того, отметил он, три бронированных десантно-штурмовых катера ВМС Украины с военнослужащими были уничтожены при попытке высадки десанта в ночь на 8 мая.

По его словам, российские военные в общей сложности уничтожили более 50 украинских диверсантов в ходе высадки и попытки закрепления на острове.

Как передавало ИА REGNUM, 8 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что над островом Змеиный в течение минувшей ночи российскими средствами ПВО были уничтожены еще два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 ВС Украины.