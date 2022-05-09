Махачкала, , 20:38 — REGNUM Порядка 135 тыс. человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Дагестане. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба главы региона.

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«Колонна, в составе которой около 28 тыс. дагестанцев, начала путь с центральной площади столицы и направилась к Родопскому бульвару, где был организован праздничный концерт «С песней к Победе». В целом по республике «Бессмертный полк» объединил 135 тыс. человек», — отмечается в сообщении.

В Махачкале возглавил шествие глава Дагестана Сергей Меликов с портретом дедушки — Нур-Магомеда Меликова.