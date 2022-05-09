Донецк, , 20:10 — REGNUM Более 180 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала текущих суток выпустили представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 мая сообщает Народная милиция ДНР.

ВСУ U.S. Army Europe

«С начала текущих суток противник выпустил более 185 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего районы десяти населённых пунктов республики попали под обстрелы со стороны ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, 9 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики обстреляли Кировский район Донецка.