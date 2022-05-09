Донецк, 9 мая, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Ленинский район Донецка обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республике (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18:27 — населенный пункт Новомихайловка — город Донецк (Ленинский район): выпущено пять ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 9 мая в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что населенный пункт Золотое-5 обстреляли украинские силовики.