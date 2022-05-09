Берлин, 9 мая, 2022, 19:06 — ИА Регнум. В вопросе поставок оружия Украине Россия не оставляет Германии выбора. Об этом, как передает Münchner Merkur, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов.

Steffen Prößdorf Олаф Шольц

«Путин (президент России Владимир Путин) не оставляет нам другого выбора», — заявил канцлер Германии.

По его словам, власти Германии вынуждены помогать Киеву.

Как передавало ИА REGNUM, 8 мая канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления с телевизионным обращением заявил, что «стороной конфликта» на Украине НАТО не станет.