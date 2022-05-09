Бильбао, Испания, 9 мая, 2022, 18:43 — ИА Регнум. 9 мая на официальном сайте «Атлетика» из Бильбао объявили о продлении контракта с 35-летним испанским атакующим полузащитником Раулем Гарсией. Новое соглашение рассчитано до конца июня 2023 года.

Athletic-club.eus «Атлетик» (Бильбао)

Рауль Гарсия выступает за «Атлетик» с 30 августа 2015 года после перехода из мадридского «Атлетико» за 10 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 35-летнего полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Рауль Гарсия принял участие в 32-х турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Суммарно на поле Гарсия провел 1732 минуты.