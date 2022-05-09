Памятник маршалу Жукову, снесенный в апреле в Харькове, восстановит РГСУ
Москва, 9 мая, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Российский государственный социальный университет (РГСУ) рассчитывает восстановить памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Харькове по окончании специальной военной операции на Украине, сообщил в понедельник, 9 мая, исполняющий обязанности ректора РГСУ, академик Российской академии художеств Андрей Хазин.
По словам Андрея Хазина, соответствующее решение было принято, поскольку случившееся — «оскорбление нашего национального достоинства».
Напомним, в апреле Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса в Харькове памятника Жукову по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ «Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
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