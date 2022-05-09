Москва, 9 мая, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Российский государственный социальный университет (РГСУ) рассчитывает восстановить памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Харькове по окончании специальной военной операции на Украине, сообщил в понедельник, 9 мая, исполняющий обязанности ректора РГСУ, академик Российской академии художеств Андрей Хазин.

Павел Корин, 1945 год Портрет маршала Георгия Жукова

«Наш университет принял решение, что по окончании специальной военной операции в освобожденном Харькове наш университет восстановит памятник Георгию Константиновичу Жукову. Надеюсь, что в скором времени мы большой делегацией сможем приехать в Харьков и присутствовать не только сейчас на открытии памятника на нашей территории, но и памятника в Харькове, городе, который так запомнился событиями и 1945, и 1943, и 1944 годов всей нашей родине», — цитирует слова Андрея Хазина ТАСС.

По словам Андрея Хазина, соответствующее решение было принято, поскольку случившееся — «оскорбление нашего национального достоинства».

«Более того, те люди, которые там живут, большинство из них, я думаю, разделяют наши чувства», — уточнил он.

Напомним, в апреле Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса в Харькове памятника Жукову по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ «Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

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