Рига, 9 мая, 2022, 17:45 — ИА Регнум. В понедельник, 9 мая, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич включил в «черный список» четырех россиян — певца Филиппа Киркорова, юмористов Владимира Винокура и Евгения Петросяна, а также тренера по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Как сообщил Ринкевич, им запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок. Решение принято на основании части 2 статьи 61 Иммиграционного закона.

С момента начала специальной военной операции РФ на Украине в список нежелательных для Латвии лиц включен уже целый ряд граждан России, поддержавших действия руководства страны.

Среди них журналисты Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Тина Канделаки, актеры Владимир Машков, Михаил Боярский, Мария Шукшина, Сергей Безруков, Игорь Угольников и Анастасия Макеева, режиссер Никита Михалков, певцы Николай Басков, Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Виктория Дайнеко, Виктория Цыганова, Тимур Юнусов (Тимати), Юлия Чичерина и Стас Михайлов, музыканты Денис Мацуев и Валерий Гергиев, артист балета Сергей Полунин.

Эстония в апреле нынешнего года запретила въезд на пять лет певцам Киркорову и Гагариной.