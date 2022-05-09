Горловка, ДНР, 9 мая, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Акция «Поем двором» прошла в Горловке. Об этом 9 мая сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

«В рамках проведения акции «Поем двором», инициированной Общественным Движением «Донецкая Республика», жители дома № 20 по улице Пересыпкина, что в Калининском районе Горловки, а также активисты местного отделения ОД «ДР» Калининского района в честь 77-й годовщины Великой Победы спели вместе всем двором легендарную песню «Катюша» и много других песен военных лет», — отметил он.

По его словам, по окончанию мероприятия для всех участников были приготовлены традиционная солдатская каша с тушенкой и чай со сладостями.

Как передавало ИА REGNUM, 9 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики обстреляли Горловку снарядами калибра 122 мм.