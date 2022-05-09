Москва, , 17:12 — REGNUM Московский «Локомотив» близок к продлению контракта с 36-летним голкипером сборной России Маринато Гильерме. Новое соглашение, как сообщает издание «Чемпионат», рассчитано до конца 2023 года.

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Текущее соглашение Гильерме с «железнодорожниками» рассчитано до 30 июня 2022 года. После завершения сезона голкипер может покинуть московский клуб на правах свободного агента. Несколько месяцев назад Гильерме восстановился после травмы. Ранее в московском клубе заявили, что хотят подписать с вратарем новое соглашение.

В текущем сезоне Гильерме принял участие в семнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых пропустил восемнадцать мячей. Трижды голкиперу удалось сохранить в неприкосновенности.