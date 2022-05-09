Ростов-на-Дону, , 14:57 — REGNUM В Ростовской области впервые за три года состоялось шествие «Бессмертного полка» в очном формате. В акции приняли участие более 200 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 9 мая.

Донской губернатор Василий Голубев прошёл в колонне «Бессмертного полка» с портретом деда Максима Савельевича Юрова Donland.ru

Только в Ростове-на-Дону, по предварительным оценкам, в шествии «Бессмертного полка» приняли участие около 95 тыс. человек. А всего в городах и районах Ростовской области с портретами фронтовиков вышли более 200 тыс. человек.

ИА REGNUM сообщало, что к землякам присоединился и донской губернатор Василий Голубев. Он прошёл в колонне с портретом деда Максима Савельевича Юрова, воевавшего на Южном и 1-м Украинском фронтах в составе 120-го стрелкового полка 8-й гвардейской стрелковой бригады. Во время наступательных боев на Крымском полуострове Максим Юров, возглавляя стрелковое отделение.

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