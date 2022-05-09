Верхняя Пышма, Свердловская область, 9 мая, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В посёлке Крутом в Свердловской области пожар локализовали на площади 1600 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области Тушение пожара в посёлке Крутой

Быстрому распространению огня поспособствовали плотная застройка и сильные порывы ветра. Ранее очаг был площадью порядка 800 кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке загорелись несколько жилых домов и отходы пиломатериалов. Пожар возник днём 9 мая.