Таганрог, Ростовская область, , 14:34 — REGNUM В Ростовской области в результате столкновения двух автомобилей скончался ребёнок. Ещё трое взрослых и годовалый ребёнок получили травмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 9 мая.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Авария случилась примерно в 10:20 мск в Таганроге на регулируемом перекрестке улицы Чехова и 10-го Переулка. Водитель Renault Megane, по предварительным данным, при повороте налево не предоставил преимущество ВАЗ-2110, который ехал на разрешающий сигнал светофора, и столкнулся с ним. На месте происшествия от полученных травм скончалась 13-летняя пассажирка ВАЗа. Травмы получили также водитель, его супруга и годовалый ребёнок.

Пострадал водитель Renault Megane, он доставлен в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.