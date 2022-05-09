В Твери состоялось торжественное прохождение войск
Тверь, 9 мая, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона в честь 77-й годовщины Победы состоялось 9 мая в городе воинской славы Твери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Почетными гостями мероприятия стали фронтовики Иван Кладкевич, Александр Львов, Галина Макеева, Иван Овинников, Алексей Порхачёв, Петр Потёмкин, Дарья Семёнова, Юрий Угрюмов, Михаил Коптев, Сергей Колесников, несовершеннолетний узник фашистских концлагерей, председатель Совета ветеранов Заволжского района Николай Никодимов.
Затем участники торжества почтили минутой молчания память защитников страны.
Открыла торжественное прохождение военнослужащих знаменная группа Тверского территориального гарнизона и знаменный взвод Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова. Также в шествии приняли участие профессорско-преподавательский состав академии ВКО, офицеры-слушатели и курсанты, летчики 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии, офицеры УФСИН России по Тверской области, учащиеся выпускного курса Тверского суворовского военного училища, отряд «Авиатор» школы №4 Твери, кадетская рота школы №16, отряд «Сокол», юнармейцы Верхневолжья, сводный военный оркестр Тверского территориального гарнизона.
В колонне техники прошли бронетранспортеры БТР-80, зенитные ракетные комплексы С-125, С-75 и С-200, пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационные станции и другие машины — всего 12 единиц.
По завершении прохождения войск и техники глава региона вместе с ветеранами возложил цветы к стеле «Тверь — город воинской славы». Здесь прошла минута молчания.