Тверь, 9 мая, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона в честь 77-й годовщины Победы состоялось 9 мая в городе воинской славы Твери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Поздравление ветеранов

Почетными гостями мероприятия стали фронтовики Иван Кладкевич, Александр Львов, Галина Макеева, Иван Овинников, Алексей Порхачёв, Петр Потёмкин, Дарья Семёнова, Юрий Угрюмов, Михаил Коптев, Сергей Колесников, несовершеннолетний узник фашистских концлагерей, председатель Совета ветеранов Заволжского района Николай Никодимов.

Пресс-служба правительства Тверской области Парад в Твери

«Мы всегда будем помнить подвиг советских воинов, партизан и подпольщиков, мирных жителей на земле Верхневолжья. Практически с первых дней Великой Отечественной войны, на долгие три года Калининская область стала местом ожесточённых боёв с врагом — территорией мужества, стойкости и отваги. Мы никогда не забудем, что именно с освобождения первого областного центра, города Калинина, начался победный путь на Берлин. Самоотверженность советских воинов на тверской земле позволила Красной Армии одержать победы в решающих сражениях под Москвой и Сталинградом. Сегодня нас объединяет память о героизме всех, кто отдал свою жизнь во имя Великой Победы и кого уже нет с нами», — обратился к жителям региона губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Затем участники торжества почтили минутой молчания память защитников страны.

Открыла торжественное прохождение военнослужащих знаменная группа Тверского территориального гарнизона и знаменный взвод Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова. Также в шествии приняли участие профессорско-преподавательский состав академии ВКО, офицеры-слушатели и курсанты, летчики 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии, офицеры УФСИН России по Тверской области, учащиеся выпускного курса Тверского суворовского военного училища, отряд «Авиатор» школы №4 Твери, кадетская рота школы №16, отряд «Сокол», юнармейцы Верхневолжья, сводный военный оркестр Тверского территориального гарнизона.

В колонне техники прошли бронетранспортеры БТР-80, зенитные ракетные комплексы С-125, С-75 и С-200, пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационные станции и другие машины — всего 12 единиц.

По завершении прохождения войск и техники глава региона вместе с ветеранами возложил цветы к стеле «Тверь — город воинской славы». Здесь прошла минута молчания.