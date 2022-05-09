Самара, , 16:14 — REGNUM Более 170 тысяч человек в Самарской области присоединились к акции «Бессмертный полк». Об этом 9 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

Бессмертный полк Рустам Шаимов © ИА REGNUM

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Глава Самарской области Дмитрий Азаров с семьей прошёл в «Бессмертном полку» с портретом своего героя, участника Великой Отечественной Михаила Михайловича Логойдо.

По словам дочери главы региона Полины Азаровой, Михаил Логойдо является ее прадедушкой, который в годы войны был танкистом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что шествие «Бессмертного полка» в Самаре стартовало после окончания военного парада.