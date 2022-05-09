Грозный, , 13:52 — REGNUM В Грозном в честь бывшего главы ДНР Александра Захарченко, погибшего в 2018 году в результате теракта, назовут улицу. Об этом 9 мая сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Александр Захарченко Dnr-online.ru

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«Захарченко принимал активное участие в сражениях против бандеровских прихвостней и националистов Украины. Он посвятил свою жизнь борьбе за свободу и справедливость. За свой огромный вклад в дело независимости территории Донбасса по праву удостоен звания Героя ДНР», — отметил он.

Память о первом главе ДНР Захарченко будет увековечена и в названии одной из улиц Южно-Сахалинска.

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