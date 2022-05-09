Москва, , 13:31 — REGNUM Федеральная служба России по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила в администрацию американской компании Google требование о восстановлении доступа к материалам с YouTube-канала Роскосмоса и личному каналу главы комитета Госдумы по вопросам семьи Нины Останиной (КПРФ). 9 мая об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Видео удалено YouTube

Ранее стало известно о блокировке личного аккаунта и связанного с ним YouTube-канала Останиной и наложенных компанией Google ограничениях на канал «Roscosmos Media». В частности, с канала Роскосмоса были удалены ролики с участием главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.

«Подобные ограничительные меры в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

В ведомстве напомнили, что с конца февраля 2022 года американская корпорация Google активно включилась в антироссийскую информационную кампанию. В Роскомнадзоре подчеркнули, что принадлежащий Google видеохостинг YouTube используется в качестве одной из основных площадок для распространения ложной информации о ходе специальной военной операции.

Российскими судами на компанию Google уже наложено несколько штрафов по искам Роскомнадзора. Общий размер наложенных штрафов превышает 7 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Дмитрий Рогозин ударил по цензуре YouTube песней «Русские»