Берлин, 9 мая, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Сочетание рецессии и рекордной инфляции ожидает экономику Европейского союза, которым активно способствовал конфликт на Украине. Об этом 9 мая сообщает газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Флаг Евросоюза

По данным издания, ЕС уже столкнулся небывалым уровнем роста потребительских цен (7% по сравнению с 2021 годом) и рекордной с момента основания еврозоны в 999 году инфляцией.

«Из-за экстремально высоких цен на энергию и продукты лишь немногое осталось от ожидавшегося экономического бума», — заявил газете экономист из немецкого банка KfW Фритци Колер-Гейб.

Также указывается, что, по мнению экспертов, замедление развития экономики ЕС в результате пандемии усугубилось из-за связанного с Украиной кризиса, обрушившего на быстрое восстановление прежних темпов развития сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский сенатор Алексей Пушков рассказал, что Китай ведет подготовку к «высоко конфликтному» XXI веку и источник такой конфликтности находится не на Востоке.