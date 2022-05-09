Ташкент, , 12:46 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 мая посетил Парк Победы в Ташкенте, где возложил цветы к мемориальному комплексу «Ода стойкости».

Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

9 мая отмечается в Узбекистане как День памяти и почестей.

В Парке Победы в Ташкенте играл военный оркестр, почтить память погибших пришли представители министерств и ведомств страны, государственных и общественных организаций.

«Сегодня, стоя в этом Парке Победы, я искренне поздравляю наших уважаемых ветеранов и весь наш народ с этим праздником», сказал президент.

По его словам, в такие моменты мы вспоминаем о наших героических предках и преклоняемся перед их мужеством.

«Их многогранный жизненный путь, посвященный делу мира и свободы, является великим и неподвластным времени наследием для будущих поколений», сказал Мирзиёев.

Президент также подчеркнул, что «сегодня мир становится тревожнее».

«Каждую минуту появляются новые вызовы. Влияет ли это на нас? Однозначно влияет. Но мы принимаем меры, чтобы уменьшить это влияние на жизнь нашего народа. Своим трудом и сплоченностью мы, даст Бог, преодолеем и эти испытания», сказал президент Узбекистана.

Пресс-служба также сообщает, что после официальной церемонии в Парке Победы, Шавкат Мирзиёев посетил дома ветеранов войны Аббосса Аппанова и Фёдора Федина.