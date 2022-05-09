Ростов-на-Дону, 9 мая, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял участие в акции и встал в строй «Бессмертного полка» с портретом своего деда Максима Савельевича Юрова. Глава региона отметил, что Дон во все времена был защитником Отечества.

ИА REGNUM «Бессмертный полк»

«Я сегодня держал в руках портрет своего деда Юрова Максима Савельевича, который в Ростовской области и похоронен. Много он не прожил, неоднократно был ранен в годы Великой Отечественной войны. Но, если бы у меня был портрет второго деда, который погиб 15 сентября 1942 года под Ленинградом, то я бы пронёс их оба, конечно. Совершенно удивительная атмосфера внутри колонны. Люди радуются, поздравляют друг друга, желают мира над головами. Они в одном строю, в одном полку со своими дедами и прадедами. Это здорово!» — отметил Голубев.

10 октября 1941 года Максим Савельевич ушёл на фронт по призыву Тацинского районного военного комиссариата. Воевал на Южном и 1-м Украинском фронтах в составе 120-го стрелкового полка 8-й гвардейской стрелковой бригады. Во время наступательных боев на Крымском полуострове Максим Юров, возглавляя стрелковое отделение. Во время рукопашной схватки в этих боях он был тяжело ранен. За отвагу и храбрость в боях с немецкими захватчиками в Великой Отечественной войне Максим Савельевич Юров был награжден орденом Красного Знамени. После войны Максим Савельевич трудился на коневодческой ферме колхоза имени Ворошилова, работал в колхозе «Победа».

Сегодня участники «Бессмертного полка» поддерживают участников специальной военной операции на Украине и вспоминают тех, кто погиб, защищая мирное будущее России.

«Люди наверняка думают о будущем. И все хотят, чтобы это будущее было спокойным и мирным. Они оценивают и нынешнюю ситуацию, совершенно открыто поддерживают и президента России, и наши Вооружённые силы. Дон ведь — защитником Отечества всегда был. И даже в древние времена окраина России была надёжно защищена. И казачьи войска шли на службу для того, чтобы защищать свою семью, свою землю и, конечно, свою страну», — отметил губернатор.