Уфа, , 11:54 — REGNUM Более 152 тысяч человек прошли в колонне «Бессмертного полка» в Уфе. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба городской администрации.

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Участники пронесли в руках штендеры с фотографиями ветеранов. Глава Башкирии Радий Хабиров прошел с портретом своего деда, рядового Барыя Латыповича Хабирова, который прошел всю войну, закончил ее в Монголии, был тяжело ранен, награжден медалями.

Отмечается, что торжественное шествие «Бессмертного полка» в Уфе прошло с музыкальным сопровождением по проспекту Октября.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии в Уфе возложил венок к Вечному огню в парке Победы.