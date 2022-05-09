Улан-Удэ, , 11:45 — REGNUM В Бурятии впервые с начала пандемии в очном режиме прошла акция «Бессмертный полк». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в шествии приняло участие около 25 тыс. улан-удэнцев.

уолмолуол Цитата из видео в телеграмм-канале правительства Бурятии

Родственники участников Великой Отечественной войны прошли по главным улицам города с транспарантами в память о своих героях. В акции приняли участие руководство республики, а также почётные гости из Монголии.

«По всему маршруту шествия участников сопровождали 400 волонтеров Победы. Герои живы, пока мы их помним», — подчеркнули в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в военном параде в честь Дня Победы в Улан-Удэ также приняли участие более 30 военнослужащих из Монголии.

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