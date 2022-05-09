Улан-Удэ, , 08:42 — REGNUM В Параде Победы в столице Бурятии Улан-Удэ приняли участие более 30 военнослужащих из соседней Монголии. Об этом рассказал мэр города Игорь Шутенков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Парад Победы в Улан-Удэ Телеграмм-канал Игоря Шутенкова

«Участие Монгольских военнослужащих в торжественных мероприятиях, посвящённых 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, способствует укреплению международного военного сотрудничества и взаимного доверия между Вооружёнными силами Российской Федерации и Вооружёнными силами Монголии», — отметил он.