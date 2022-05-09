Самара, , 11:19 — REGNUM Колонна «Бессмертного полка» проходит после военного парада Победы на площади Куйбышева в Самаре. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

«Бессмертный полк» © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Бессмертный полк шагает по планете — трансляция»

Жители Самары прошли с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, всех, кто ковал Победу.

Отмечается, что в 2022 году акция стала особенно масштабной.

«Бессмертный полк» в Самаре прошел как в очном, так и в онлайн-формате.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре прошел парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.