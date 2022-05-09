Москва, , 10:29 — REGNUM В данный момент в России создаются гиперзвуковые ракеты нового поколения наземного, воздушного и морского базирования, которые будут превосходить по своим характеристикам существующие и перспективные разработки ведущих стран мира. Об этом 9 мая заявил заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.

Юрий Борисов Официальное интернет-представительство президента России

«Ведутся работы по созданию гиперзвуковых ракет нового поколения наземного, воздушного и морского базирования. По своим характеристикам они будут превосходить существующие и перспективные разработки ведущих государств», — сказал он в интервью «Интерфаксу».

Также вице-премьер РФ уточнил, что новыми ракетами, как планируется, будут оснащаться модернизированные и перспективные российские авиационные комплексы и добавил, что на сегодняшний день ведутся испытания таких ракет на сверхзвуковых ракетоносцах-бомбардировщиках Ту-22М3М.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявил, что у России имеется в наличии достаточный запас высокоточных ракет, оборонно-промышленный комплекс страны поставляет российским военным все необходимые им вооружения.