Москва, 9 мая, 2022, 09:44 — ИА Регнум. У России имеется в наличии достаточный запас высокоточных ракет, оборонно-промышленный комплекс страны поставляет российским военным все необходимые им вооружения. Об этом 9 мая заявил заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.

mil.ru Юрий Борисов

Как отметил в интервью «Интерфаксу» Борисов, если верить заявлениям стран Запада, высокоточные ракеты у России должны были закончиться еще в марте, однако они почему-то не закончились.

«Оборонно-промышленный комплекс поставляет нашей армии всю необходимую номенклатуру ракет в требуемых объемах», — сказал он.

«Запасов современных высокоточных ракет и боеприпасов хватит, чтобы выполнить все поставленные перед Вооруженными силами России задачи», — добавил вице-премьер РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли из артиллерии Петровский район Донецка.