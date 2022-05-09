Уфа, , 09:44 — REGNUM Семь представителей кавалерийского подразделения МВД по Башкирии, которые приняли участие в параде в Уфе, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, были одеты в форму военных лет. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба главы Башкирии.

На параде Алексей Колчин © REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Одна на всех — мы за ценой не постоим. Посвящение Дню Победы — трансляция»

Сообщается, что парад, которым командовал полковник Рамиль Хайрутдинов, принял военный комиссар Башкирии, начальник Уфимского территориального гарнизона, полковник Михаил Блажевич.

По площади имени Ленина строевым шагом прошли более 1,5 тысяч военнослужащих Уфимского гарнизона, сотрудников учреждений силовых структур, расположенных в Уфе, ветеранов военной службы и боевых действий, кадетов и курсантов учебных заведений.

В параде приняла участие и конница.

«Семь представителей кавалерийского подразделения МВД по республике были одеты в форму военных лет, а командир — в форму Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова. Ещё одной особенностью парада этого года стало участие кинологического подразделения МВД по Башкирии», — сообщает пресс-служба.

После парада прошел плац-концерт в исполнении группы воспитанников уфимской школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева.

Впервые в ходе парада были организованы показательные выступления курсантов и кадетов военно-патриотических клубов, воспитанников детско-юношеских спортивных школ с элементами приёмов рукопашного боя.

Парад завершился выступлением группы демонстрационного показа аэродромного комплекса малой авиации «Первушино».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров в Уфе возложил венок к Вечному огню в парке Победы.