Москва, 11 мая, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Вот и наступил долгожданный праздник — День Победы. Невероятное горе принесла нашей стране война и неисчислимые потери понес наш народ, чтобы поскорее настал этот радостный день.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бессмертный полк

И теперь каждый год 9 мая миллионы людей встают плечом к плечу с портретами своих родных ветеранов Великой Отечественной войны. Целых два года, что длился карантин, люди с трепетом ожидали этого события. С чувством горечи от невосполнимых утрат и чувством гордости за беспримерный подвиг люди во всех уголках планеты вновь прошли в едином строю Бессмертного полка.

Это наши солдаты спасли человечество от нацизма! Это наши отцы, деды и прадеды освободили Европу и мир от фашистского рабства! Это мы — дети, внуки и правнуки Победителей поклялись не допустить возрождения нацизма и с честью держим свое слово.

С праздником! С 9 мая! С Днем Победы!

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