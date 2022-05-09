Сеул, , 09:14 — REGNUM Поэт, драматург и общественный деятель Ким Джиха умер в возрасте 81 года. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Скорбь

Джиха умер в своём доме в городе Вонджу в Южной Корее. Смерти поэта предшествовала продолжительная болезнь.

Ким Джиха считается первым современным южнокорейским поэтом, получившим международную известность. Его книги переведены на разные языки мира, поэт награждён Премией Лотоса Ассоциации писателей стран Азии и Африки и удостоен рядом других международных наград.

Джиха работал во многих жанрах, включая корейскую оперу пхансори, устные жанры и театр масок. Также поэт публиковал заметки на социальные темы, занимался общественной деятельностью.

В 1974 году Ким Джиха был приговорён к смертной казни решением южнокорейского диктатора Паак Чонхи. Поэт был помилован и освобождён после активного вмешательства мировой общественности.