Ростов-на-Дону, 9 мая, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Россию за сутки эвакуировали ещё более 10,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 9 мая сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 10,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Россию с начала эвакуации мирного населения Донбасса прибыли более 1,1 млн человек. Людям оказывают всестороннюю поддержку.