Екатеринбург, 9 мая, 2022, 08:09 — ИА Регнум. В Екатеринбурге начинается парад, посвящённый 77-летию Великой Победы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Парад Победы в Екатеринбурге

Перед его началом по площади 1905 года проехала историческая реконструкция, а затем — кавалерийская группа со знамёнами и штандартами дивизий, создававшихся или размещаемых на Урале.

После этого слово взял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Знамя Победы, поднятое над Рейхстагом, всегда будет символом героизма нашего народа», — сказал глава региона.

Затем на площадь вынесли флаг России и копию Знамени Победы. Сейчас врио командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев совершает объезд колонн.

Отметим, 9 мая по брусчатке площади 1905 года пройдут пешие расчёты. Также проедет 50 единиц боевой техники, а затем над центром Екатеринбурга пролетит авиация.