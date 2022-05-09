Новосибирск, , 06:25 — REGNUM В Новосибирске на площади Ленина проходит парад войск Новосибирского гарнизона. В нём участвуют более двух тысяч военных, сотрудников-силовиков и юнармейцев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

День Победы в Новосибирске Анна Алябьева © ИА REGNUM

В механизированной колонне прошли боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс», комплексы «С-400», «Искандер», «Панцирь-С1», бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82АМ, реактивная система залпового огня БМ-21 «Град», бронированные автомобили спецназначения «Тигр» и другая техника.

Вскоре по центру Новосибирска пройдёт колонна «Бессмертного полка».

И весь день на различных площадках запланированы праздничные мероприятия. Завершится день праздничным фейерверком и военным салютом.

Читайте ранее в этом сюжете: «Торжество обретённой свободы» — новосибирский губернатор о Дне Победы